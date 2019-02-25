Son Dakika Haberleri: Yağmur Altında Seçim Mesaisi

Yağmur Altında Seçim Mesaisi

1 saat önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala sokak sokak, mahalle mahallegezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Yağmur Altında Seçim Mesaisi, System.String[]
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala sokak sokak, mahalle mahalle

gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yağmur çamur demeden ekibiyle birlikte ziyaretlerini sürdüren Gümüş, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Hafta sonu ekibiyle birlikte yoğun bir mesai yapan Başkan Gümüş, Sanayi Sitesini, esnafları, Akçaova Mahallesini ve Çok Amaçlı Sosyal Alan açılışının yapıldığı Dirgeme (Akkaya) Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Gümüş, "5 yıllık görev süremde her zaman halkımızla iç içe bir anlayışla Menteşe'yi birlikte yönettik. Makam da oturmayıp, vatandaşlarımızın acı ve tatlı günlerinde yanlarında olduk. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak önümüzde ki süreçte de halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz mahallerimiz de bizleri güler yüzle karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:00 Kaynak: İHA

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