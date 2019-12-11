Yağmur, Bodrum'da etkili oldu(2) - Son Dakika
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Yağmur, Bodrum'da etkili oldu(2)

6 saat önce

HORTUM ÇIKTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda belediyeye ait bir kafenin bahçesinde hortum çıktı.

Yağmur, Bodrum'da etkili oldu(2), System.String[]

HORTUM ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman sağanak şeklinde yağan yağmurun ardından, Turgut Reis Mahallesi Atatürk Meydanı'nda belediyeye ait bir kafenin bahçesinde hortum çıktı. Kısa sürede etkili olan hortum nedeniyle kafede bulunan masa ve sandalyeler etrafa saçılırken, bu sırada orada bulunan bir kadın ise iki aracın arasına girerek yaralanmaktan kurtuldu. Öte yandan, denizde bulunan bir sandal ise yaklaşık 5 metre havaya yükselerek karaya çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, etrafa saçılan kafenin masa ve sandalyeleri personel tarafından toplandı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/MUĞLA,

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Turgut reis Mahallesi, Atatürk Meydanı, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:00 Kaynak: DHA
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