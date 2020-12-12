'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu - Son Dakika

'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu

12.12.2020 13:32

Diyanet İşleri Başkanlığının, 81 ilde kılınan cuma namazı sonrası kuraklık tehlikesine karşı 'yağmur duası' çağrısından sonra yapılan duaların akabinde, Çanakkale'de sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 81 ilde kılınan cuma namazı sonrası kuraklık tehlikesine karşı 'yağmur duası' çağrısından sonra yapılan duaların akabinde, Çanakkale'de sağanak yağış etkili olmaya başladı. Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 22 seviyesine düşmesinin ardından, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, etkisini sürdürüyor.

ÇANAKKALE'NİN 1 YILLIK İÇME SUYU REZERVİ KALMIŞTI

Çanakkale'de bu yıl yağışların az olması sebebiyle barajlar kuruma noktasına geldi. Şehrin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düşmüştü. Uzmanlar yağışların devam etmediği takdirde şehrin yaklaşık 1 yıllık içme suyu rezervinin kaldığını belirtirken, Çanakkale Belediyesi encümen kararıyla su kullanımlarıyla ilgili kısıtlamalar getirmişti.

Çanakkale'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur, sabah saatleriyle birlikte yerini sağanak yağışa bıraktı. Barajların doluluk oranının düşmesinin ardından, yağan yağmurlar hem vatandaşı hem de çiftçiyi memnun etti.

BELEDİYE KISITLAMA KARARLARI ALMIŞTI

Çanakkale Belediyesi Encümen kısıtlama kararları doğrultusunda; şehir şebeke suyu kullanılarak hortumla araba yıkanması, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı. Bahçe sulamalarının sabah ve akşam mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile sulanması, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesi kararı aldı.

Oto yıkama, halı yıkama, hamam, WC gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerine ön ödemeli elektronik sayaç takılması zorunluluğu getirilirken, yer altı suyu kullanan işyerlerine de mekanik sayaç taktırılarak kullanılan suyun tespitinin yapılıp atıksu bedeli alınması kararlaştırıldı. Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamalar kısıtlandırılırken, acil sulama ihtiyacı olan yerlerde yağmurlama, damlama sistemi ile su kullanımının minimuma indirilmesi, şehir ve mücavir alanlarında şebeke suyunun tasarruflu kullanılması yönünde de karar verildi. Alınan kararlara uymayanlara, belediye zabıta müdürlüğü ekiplerince hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununca cezai işlem uygulanacak.

Öte yandan, Covid-19 salgınının yayılımının engellenmesi amacıyla hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çanakkale Boğazı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi de düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre yağışların 14 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

-İHA-

'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu
'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atikhisar Barajı, Cuma Namazı, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Yağmur duasının' ardından Çanakkale'de yağışlar etkili oldu - Son Dakika


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