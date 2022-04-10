Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

10.04.2022 17:08
Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda halk otobüsünün kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yolcudan 4'ü hafif yaralandı.

Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda halk otobüsünün kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 12 yolcudan 4'ü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 8 Nisan günü saat 08.00 sıralarında ODunpazarı-Karapazar Mahallesi Derbent mevkiinde meydana geldi. H.A. idaresindeki 26 TC 049 plakalı halk otobüsü, yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çam ağaçlarına çarparak durdu. Kaza otobüs içerisinde bulunan 12 yolcudan 4'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Otobüste ise maddi hasar meydana geldi.

Yaralılar F.Ş., E.Ş. (10), Ö.E. (9) ve D.Ö. (9) olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

YORUMLAR
500
Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı Seyitgazi'de yol kenarın devrilen tırın sürücüsü yaralandı Eskişehir'de halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı Eskişehir'de halk otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Halk Otobüsü, Eskişehir, Nisan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Sivasspor'u sahadan sildi
17:51 Gültekin Uysal, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı için 3 kriter paylaştı!
17:37 Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Mansur Yavaş'ı aday göstermesi durumunda atacakları adımı açıkladı
17:28 Trafikte iki sürücü kavga etti! O anlar kameraya yansıdı
17:26 Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyada büyük gündem yarattı!
17:12 Uganda'da ormanın içinde aslan ve insanın yaşadıkları kavgayı herkes konuşuyor
17:07 Fenerbahçe, "Appiah" paylaşımı yaptı, taraftarlar coştu!
16:58 Nuri Alço'dan Bergen eleştirisi: Gişe başarısı ölçüt değil
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 18:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Yağmurda kontrolden çıkan halk otobüsü ağaçlara çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement