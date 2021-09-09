Yahşihan'da altyapı çalışmalarının ardından asfaltlama başladı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümüna başlandı.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Seyrantepe Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın yalnız olmadığını, yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olduğunu söyledi.

MHP'nin üretken belediyecilik anlayışını içselleştiren Türkyılmaz'ı tebrik eden Öztürk, "İsteyen var istemeyen var. Ama şunu bilin, eğri giden ok asla hedefe varamaz. Siz doğruysanız ve amacınız hizmetse size bir şey olmaz. Bu hizmetin ilçemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de belediye başkanımızın, Yahşihan'ımızın, MHP'ye gönül veren, ben Kırıkkaleliyim diyen herkesin yanında olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Türkyılmaz da 'halka hizmet, Hakk'a hizmettir' şuuru ile çıktıkları bu yolda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

İlk asfalt ihalesini 4 Haziran 2021 tarihinde canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleştirdiklerini aktaran Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"İhale sonrası katılımcı firmaların ve dışardaki güçlerin şikayetleri sonucu ihalemiz sürüncemede kalmış ve Kamu İhale Kurumu, ihaleyi incelemeye almış, sonuca bir türlü varılamamıştır. Çözüm üreten bir belediye anlayışı ile vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, yaşanan aksaklıklardan ve şikayetlerden dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun belediyemize hak tanıdığı 21/b (pazarlık usulü) ile birinci etap asfaltlama çalışmalarına Seyrantepe, Bayraktepe ve Hacıbey mahallelerimizde başlamış bulunmaktayız. Asfaltımızın maliyeti 23 milyon 900 bin liradır."

Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, MHP'li belediye başkanları ve vatandaşların katıldığı törende, dua edilmesinin ardından asfalt işlemi için start verildi.

Tören, Yahşihan Belediyesinin düzenlediği futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupa verilmesiyle sona erdi.