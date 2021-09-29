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Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

29.09.2021 14:09
Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor, System.String[]

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından belediye tarafından okullar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından belediye tarafından okullar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık kurumlarınca bir yandan aşılama çalışmalarının devam ederken, diğer yandan da okullarda öğrencilerin salgından uzak tutulması amacıyla hijyen çalışmaları yürütülüyor.

Yahşihan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede yer alan anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile üniversite öğrencilerinin kalacağı apart evler dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Öğrenci ve öğretmenlerin hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için özellikle öğrenci sayısı fazla olan okullar hafta sonları belediye ekiplerimizce temizlenmektedir. Tüm velilerden ve vatandaşlardan ricamız, bir an önce aşılarını tamamlamaları. Ayrıca Kırıkkale Üniversitesine gelen öğrencilerimizin kalacağı devlet yurtları ve özel apart evlerde dahil olmak üzere 67 apartın ilaçlamasını da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kırıkkale, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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