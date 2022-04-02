Yahyalı'da Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına fidan dikildi - Son Dakika

Kayseri 1. Amatör Küme takımlarından Yerköyspor'un maçlarını oynadığı Gazi Osman Çakmak Stadı'nın etrafına 200 fidan dikildi.
Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün katılımıyla düzenlenen törende, stat etrafına 200 sedir dikildi.
Programda stada ismi verilen Ampute Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile de görüntülü görüşme yapıldı.
Çakmak, en kısa zamanda Yahyalı'ya ziyarete geleceğini ve miniklerle futbol karşılaşması yapacağını belirtti.
Kaymakam Eyyüpkoca, Yerköysporlu minik futbolculara çeşitli ikramlarda bulundu.
Kaynak: AA
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