Yakalanan 11 kaçak göçmen sınır dışı edilecek

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde polis ekipleri tarafından yakalanan 11 kaçak göçmenin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik il genelinde çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Gebze ve Darıca ilçelerinde toplam 11 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - KOCAELİ