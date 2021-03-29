Yakalanan zanlının biri oynadı, "Yakalayamazdınız" diyen diğeri 2. kez yakalandı - Son Dakika

Yakalanan zanlının biri oynadı, "Yakalayamazdınız" diyen diğeri 2. kez yakalandı

29.03.2021 13:43

- Yakalanan zanlının biri oynadı, "Yakalayamazdınız" diyen diğeri 2. kez yakalandı Aksaray'da hırsızlık, gasp, adam öldürmeye teşebbüs zanlısı 2 kişiden biri kameralar karşısında oynadı, 3 ay önce polise "Yakalayamazdınız" diyen diğer zanlı ise 2.

- Yakalanan zanlının biri oynadı, "Yakalayamazdınız" diyen diğeri 2. kez yakalandı

Aksaray'da hırsızlık, gasp, adam öldürmeye teşebbüs zanlısı 2 kişiden biri kameralar karşısında oynadı, 3 ay önce polise "Yakalayamazdınız" diyen diğer zanlı ise 2. kez yakalanarak selam gönderdiği cezaevine girdi

AKSARAY - Aksaray'da hırsızlık, gasp ve adam öldürmeye teşebbüsten aranan 2 suç makinesi polisin operasyonuyla yakalanırken, şüphelilerden korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen biri görüntülendiğini anlayınca elleri kelepçeli kameralar karşısında hem söyledi, hem de dönerek oynadı. 3 ay önce kısıtlamadan kaçan ve kovalamacada yakalandıktan sonra, "Yakalayamazdınız, E Tipi Kapalı Cezaevine selamlar" diyen diğer şüpheli ise suç arkadaşıyla birlikte selam gönderdiği cezaevine gönderildi.

Çaldıkları motoru çaldıkları aracın bagajına koyup götürdüler

Olay, 25 Mart tarihinde Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Can S. ile arkadaşı İnan A. gece saat 02.00 sıralarında Hasas Mahallesi 46. Cadde üzerinde park halindeki E.G'ye ait 68 HF 232 plakalı otomobili kapısını zorlayarak açtı. Düz kontak yapamadıkları aracı götüremeyen 2 kafadar biraz ileride yine park halindeki M.A'ya ait 68 AN 261 plakalı otomobilin kapısını zorladı. Bu aracı açtıktan sonra düz kontak yöntemiyle çalıştıran 2 arkadaş daha sonra çaldıkları araçla gezerken Hasas Mahallesinde gördükleri plakasız bir motosikleti çaldı. Çaldıkları motosikleti çaldıkları aracın bagajına koyan 2 kafadar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yabancı uyruklu şahsın boğazını kesip sırtından bıçakladılar

Çaldıkları aracın bagajına çaldıkları motosikleti de yükleyen 2 kafadar Sofular Mahallesi Hasas Caddesinde bir şahsı gördü. Araçtan inerek yabancı uyruklu olan N.A. isimli şahıstan uyuşturucu hap isteyen 2 kafadar, istediklerini almak için şahsı darp etti. Darp etmelerine rağmen istediklerini alamayan Can S. şahsın boğazına bıçak dayayıp boğazını keserken, arkadaşı İnan A. ise yabancı uyruklu şahsı sırtından bıçakladı. Boğazı kesilen ve sırtından bıçaklanan şahıs mahalle sakinlerinin olayı fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İlçeye kaçıp marketi soyan 2 kafadar çaldıkları sigaraları su kuyusuna sakladı

Yabancı uyruklu şahsı bıçakladıktan sonra tekrar çaldıkları araca binerek kaçan 2 kafadar Aksaray'ın Ortaköy ilçesine gitti. Sabaha karşı ilçeye giren Can S. ve suç arkadaşı İnan A. Ortaköy ilçesinde de gözlerine kestirdikleri bir marketi soydu. Kapıyı kırmak sureti ile markete giren 2 kafadar markette bulunan 400 paket sigarayı alarak çaldıkları aracın arkasına yükledi. Ardından araçla olay yerinden kaçan zanlılar ilçe merkezi civarında bulunan dağlık boş arazide bulunan su kuyusuna gitti. Burada çaldıkları 400 paket sigarayı poşetleyen 2 kafadar poşetlere ip bağlayarak sigaraları su kuyusuna salladı. Sigaraları su kuyusuna saklayan Can S. ve İnan A. daha sonra çaldıkları araçla olay yerinden ayrıldı.

Çaldıkları otomobili parçalayıp, motosikleti yaktılar

Can S. ve İnan A. daha sonra 7 kilometre uzaklıktaki başka bir dağlık araziye gitti ve burada çaldıkları aracın ve motosikletin değerli malzemelerini bir bir söktü. Olayla ilgili iz bırakmamak için aracın benzin deposundaki benzini çeken 2 kafadar, çektikleri benzini araç ve motosiklete dökerek yaktı. Yanan motosikletten geriye sadece siyah bir demir kalırken, tam olarak yanmayan araç ise şahıslar tarafından paramparça edildi.

Oluşturulan özel ekip 621 kamerada 80 saatlik görüntüyü inceledi

Yaşanan olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi özel bir ekip kurdu. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve inceleme başlatan özel ekip şüphelilerin peşine düştü. İlk aracın çalındığı olay yerinden inceleme ve araştırmalarına başlayan özel ekip MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde maskeli ve şapkalı 2 şahsı tespit eden ekip çemberi genişleterek şahısların gittiği istikamet yönünde tüm MOBESE ve kameraları incelemeye aldı. Bölgede ve şahısların kaçış istikametine yönelik toplam 621 kameradaki 80 saatlik görüntüleri inceleyen polis ekipleri şahısların Ortaköy ilçesi istikametine gittiğini tespit etti.

Şüpheliler ayakkabıları ve taytlarından yakalandı

Yapılan araştırmaları derinleştirerek Ortaköy İlçesine giden özel ekip burada da yaptığı çalışmada güvenlik kamerasında geçmiş görüntülerle birlikte şahsın tayt ve ayakkabılarından kimliğini belirledi. Bunun üzerine teknik bir inceleme başlatan özel ekip Can S. isimli şahsı Ortaköy ilçesinde yaptığı operasyonla saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı. Diğer şüphelinin de kimliğini tespit eden ekip Aksaray merkezde bir ikamete yaptığı operasyonla İnan A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.

Kamera karşısında hem söyledi, hem de oynadı

Aksaray merkezde operasyonla yakalanan ve aynı zamanda korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenilen İnan A. polis ve sağlık ekiplerinin kontrolü altında gözaltına alındı. Gözaltı sırasında bir gazetecinin kendisini görüntülediğini fark eden İnan A. kelepçeli ellerini havaya kaldırarak hem söyledi hem de dönerek oynadı. Oynamasının ardından ambulansa bindirilen İnan A. polis ekiplerinin nezaretinde Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. İnan A.'nın 17 ayrı suç dosyası olduğu öğrenildi.

"Yakalayamazdınız" deyip cezaevine selam göndermişti

3 ay önce kısıtlama denetiminde polislerin yaya olarak dur ihtarına uymayarak emniyeti alarma geçiren ve yakalandığında, "Yakalayamazdınız, komisere dua edin. Tutuklayın beni, E Tipi Kapalı Cezaevine selamlar olsun" diyerek adeta dalga geçen Can S.'nin ise bu yakalanmasının ardından hırsızlık yaptığı ve ardından gönderildiği açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra firar ettiği öğrenildi. "Yakalayamazdınız" demesinin ardından 2. kez yakalanan ve 9 ayrı suç dosyası olan Can S. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmaların ardından özel ekip tüm suç aletlerini, çalıntı aracı, yakılan motoru ve çalıntı sigaraları buldu.

Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı
Yakalanan zanlının biri oynadı, Yakalayamazdınız diyen diğeri 2. kez yakalandı

Hisarcık, Aksaray, Ortaköy, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan zanlının biri oynadı, 'Yakalayamazdınız' diyen diğeri 2. kez yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor         
15:03
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı Terör örgütü PKK'nın 27 yıllık vahşetini tırnaklarıyla kazıyarak ortaya çıkardı         
12:37
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor         
12:01
BM'nin raporu Türkiye'deki israfın boyutunu gözler önüne serdi: Çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar BM'nin raporu Türkiye'deki israfın boyutunu gözler önüne serdi: Çöpe giden gıdalarla 840 milyon insan doyar         
11:27
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:46:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakalanan zanlının biri oynadı, "Yakalayamazdınız" diyen diğeri 2. kez yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei