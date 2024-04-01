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Yakın tarihin panoraması

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İki Gözüm Ahmet: Sürgün" fragmanı, Türkiye'nin yakın tarihini gözler önüne seriyor. Fragmanda dikkat çeken sahnelerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanı olduğu dönemde şiir okuduğu için hapse girişi öncesi Yedikule'deki Cumhuriyet kutlamaları töreninde kendisini yalnız bırakmayan Ahmet Kaya ile yaşadığı an.

01.04.2024 09:07  Güncelleme: 09:51
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Bu sahne, ilginç bir paralelliği de gözler önüne seriyor; biri şiir okuduğu için 1999 yılında hapse girerken, diğeri aynı tarihte şarkı söylediği için sürgüne gitmek zorunda kalıyor.

Filmin fragmanını izlemek için https://l24.im/zYG4C7S

Film 5 yıllık çalışmanın ürünü

Tayyip Erdoğan'ın şarkısını dinlerken duygulanmasıyla tekrar gündem olan Ahmet Kaya'nın filmi 5 Nisan'da hayranlarıyla buluşuyor. Film ünlü sanatçının hayatının olaylı son yıllarını işliyor.

Türkiye'nin unutulmaz müzik ikonlarından biri olan sanatçı Ahmet Kaya yerel seçimlere 1 gün kala tekrar gündeme geldi. Filmde, yaşadığı dönemde de ismi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sıkça yan yana gelen Ahmet Kaya'nın hayatının olaylı son dönemi anlatılıyor. Türk sinemasında, biyografi türünde merakla beklenen yapımlardan biri olan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek.

X Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor.

Özgür Tüzer'in, sanat dünyamızda derin izler bırakan Ahmet Kaya'yı canlandırdığı filmde, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

Yakın tarihin panoraması

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Son Dakika Advertorial Sondakika Yakın tarihin panoraması - Son Dakika

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