Yakın tarihin panoraması

Bu sahne, ilginç bir paralelliği de gözler önüne seriyor; biri şiir okuduğu için 1999 yılında hapse girerken, diğeri aynı tarihte şarkı söylediği için sürgüne gitmek zorunda kalıyor.
Filmin fragmanını izlemek için https://l24.im/zYG4C7S
Türkiye'nin unutulmaz müzik ikonlarından biri olan sanatçı Ahmet Kaya yerel seçimlere 1 gün kala tekrar gündeme geldi. Filmde, yaşadığı dönemde de ismi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sıkça yan yana gelen Ahmet Kaya'nın hayatının olaylı son dönemi anlatılıyor. Türk sinemasında, biyografi türünde merakla beklenen yapımlardan biri olan "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" 5 Nisan'da tüm Türkiye ve Avrupa sinemalarında vizyona girecek.
X Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "İki Gözüm Ahmet: Sürgün" filmi müzik dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Kaya'nın Paris'te geçirdiği sürgün yıllarını konu alıyor.
Özgür Tüzer'in, sanat dünyamızda derin izler bırakan Ahmet Kaya'yı canlandırdığı filmde, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud gibi başarılı oyuncular rol alıyor.
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İstanbul'un kalbinde, Pendik bölgesinde Renault markasını gururla temsil eden Kıyı Otomotiv Plaza, uzman kadrosu ve modern tesisleriyle otomotiv tutkunlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Renault yetkili servis olarak uzun yıllardır sektördeki deneyimini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veren firma, müşterilerine araçlarıyla ilgili her türlü ihtiyacı karşılayan eksiksiz bir çözüm sunmaktadır.
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