Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

Aziziye ilçesindeki ormanlık alanda 20 gündür kayıp olarak aranan Anadolu İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Salih Yıldırım, ormanlık alanda boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu. Ormanda dolaşan 2 kişinin ağaçta asılı halde birini görmesi üzerine yapılan ihbarla bulunan Yıldırım'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu kaldırıldı.

YAKINLARI SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ormanda ağaca asılı halde bulunan Salih Yıldırım'ın bir aydır kayıp olduğu, sosyal medyadan 10 gün önce bir yakınının "Bir tanıdığımızın oğlu 20 gündür kayıp, ailesi köyde yaşıyor. Sosyal medyadan pek haberdar değiller. Rica etsem paylaşır mısınız Erzurum'da kaldığı yurttan çıkış yapmış en son. Lütfen paylaşalım" çağrısında bulunduğu öğrenildi.