Yakutiye Belediyesi işçilerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Erzurum'un Yakutiye ilçe Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.



Başkan Mahmut Uçar, "Gece gündüz demeden çalışan işçilerimizin alnının teri kurumadan hakkını vermek boynumuzun borcudur" dedi.



Hizmet İş Sendikası ile Yakutiye Belediyesi arasında anlaşma sağlanması nedeniyle düzenlenen imza töreninde, Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile Hizmet-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarıyla ilgili iki yıllık sözleşmeyi imzaladı.



Sendikaya üye 76 işçi zamdan faydalanacak



Yakutiye Belediyesi'ne bağlı olarak çalışan sendikaya üye 76 işçiyi kapsayan sözleşme sonucunda 2020-2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde işçilerin sosyal haklarına % 10 zam yapıldı. Öte yandan işçilerin yevmiyelerine 2020 yılında 22 lira zam verilirken, 2021 yılında da 20 lira yevmiye artışı sağlandı.



Uçar'a teşekkür etti



İmza töreninde işçileri temsilen konuşan Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, görüşmeler sürecinde olumlu bir sonuca varıldığını, Başkan Mahmut Uçar'ın ilk yılında işçilerin maaşları ve sosyal hakları hususunda her türlü desteği verdiğini belirterek, görüşmelerin mutlulukla sonuçlanmasından dolayı, memnuniyetini dile getirdi. Erol Aksakal, "Başkanımız Mahmut Uçar'a vefasından dolayı teşekkür ediyor, sözleşmenin işçi kardeşlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Başkan Uçar, "İşçilerimiz fazlasıyla bu ücreti hakediyor"



Belediye'nin maddi imkanlarını sonuna kadar zorlayarak, çalışan işçilerin maaşlarını artırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Hizmet-İş Sendikası'nın da bu süreçte kendilerine anlayış gösterdiğine dikkat çekti.



Gece gündüz demeden çalışan işçilerin, hakkını zamanında vermek için gerekli tedbirleri aldıklarına da dikkat çeken Başkan Uçar, "Beraberce mesai yaptığımız işçi kardeşlerimize, gerek maaşlarında gerekse sosyal haklarında iyi bir oranda artış yaptık.



Aileleri ve çocuklarıyla birlikte tüm işçi kardeşlerime bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, görev süremiz boyunca tüm personelimizle uyum içerisinde çalışarak, Yakutiye'mize önemli hizmetleri yapmaya gayret edeceğimizi belirtiyorum" dedi. - ERZURUM