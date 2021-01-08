Yakutiye Belediyesi'nden ilçe merkezindeki camilere Dezenfektan İstasyonu - Son Dakika

Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe merkezindeki camilerde kullanılmak üzere "Sağlık İstasyonu Ünitesi" tasarladı. Üzerinde tek kullanımlık seccade, maske ve dezenfektan bulunan ve özgün bir tasarıma sahip olan Sağlık İstasyonu Üniteleri camilere konularak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Tedbirleri aksatmadan sürdürmeye devam edelim..

Yaklaşık bir yıldan beri devam eden pandemi sürecinde, Yakutiye Belediyesi olarak koronavirüsle mücadelede etkin bir yol izlediklerine dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, özellikle halkın yoğun kullandığı ve sirkülasyonun fazla olduğu ortak kullanım alanlarına yönelik dezenfeksiyon işlerini periyodik aralıklarla sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Uçar, Yakutiye ilçesine bağlı mahalle ve köylerde pandemiyle mücadelede etkin rol aldıklarını söyleyerek, ilçe merkezi ve köylerdeki esnaf ve vatandaşları sıklıkla ziyaret ettiğini ve vatandaşların kurallara uymada gösterdiği hassasiyetin sevindirici olduğunu kaydetti. Uçar sözlerini şöyle sürdürdü;

"Özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları mekanlar olan camileri, Kur'an kurslarını, okulları, AVM'leri, pasajları, iş merkezlerini, ekmek fırınlarını, pastaneleri, lokantaları, berberleri, ofisleri, marketleri ve taksi duraklarını aksatmadan dezenfekte etmeye, maske ve dezenfektan dağıtmaya devam ediyoruz. Camilere koymuş olduğumuz bu sağlık istasyonları ile hem vatandaşlarımızda konuyla ilgili farkındalık oluşturmak hem de cami içerisinde kişisel hijyen için gerekli malzemeleri bir bütün halinde sunmayı amaçladık."

El broşürleri, billboardlar, sosyal medya ve yazılı basın yayın organları vasıtasıyla koronavirüsle mücadele konusunda halkı bilinçlendirmeye devam ettiklerinin altını çizen Başkan Uçar, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda vatandaşların gereken duyarlılığı göstermeye devam etmelerini istedi.

Yakutiye Müftüsü Şahin'den Başkan Uçar'a teşekkür

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ı makamında ziyaret eden İlçe Müftüsü Selim Şahin, ibadet için camilere gelen insanların sağlığı için düşünülen bu standları tasarlayan ve halkın hizmetine sunan Yakutiye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a teşekkür etti. - ERZURUM