Yakutiye Kaymakamlığı 2025 Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yakutiye Kaymakamlığı 2025 Faaliyetlerini Açıkladı

22.01.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye, 2025'te eğitim, sosyal yardımlar ve hayvan hakları alanında önemli çalışmalar yapacak.

Erzurum Valiliği, Yakutiye Kaymakamlığının 2025 yılı faaliyetlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yakutiye Kaymakamlığı'nın, 2025 yılı boyunca kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini güçlendirmek ve sosyal devlet anlayışını sahaya yansıtmak amacıyla çok yönlü ve kapsamlı çalışmalara imza attığı belirtildi.

Eğitim alanında, ilçenin önemli başarılar elde ettiği vurgulanan açıklamada, "TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri'nde en fazla başvuru yapan ilçe olarak Erzurum'un Türkiye birinciliğine ulaşmasında belirleyici rol oynadı. LGS sonuçlarında da öğrenci sayısındaki artışa rağmen nitelikli okullara yerleşen öğrenci sayısının yükselmesi, ilçede akademik başarının sürdürülebilir şekilde devam ettiğini ortaya koydu. 'Haydi Liseler Kayağa' projesiyle öğrenciler sporla da buluşturuldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kaymakamlık tarafından Hayvanları Koruma Kurulu çalışmaları kapsamında mikroçip uygulamaları, kuduz aşıları ve sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu hizmetlerin kararlılıkla sürdürüldüğü anlatılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 2025 yılında 249 milyon lirayı aşan ayni ve nakdi sosyal yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaymakam Kaldırım'dan, Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla 2025 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Etkin kamu hizmeti anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Etkin kamu yönetimi anlayışıyla, eğitimden sosyal yardımlara, vatandaşla doğrudan iletişimden hayvan hakları ve halk sağlığına kadar birçok alanda hayata geçirilen hizmetlerin, Sayın Valimizin güçlü koordinasyon ve rehberliğiyle daha da anlam kazandığına inanıyoruz. Yakutiye'de kamu hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaş memnuniyetini güçlendirmek ve sosyal devlet anlayışını sahada daha da görünür kılmak adına ortaya konulan çalışmalara verdikleri destek ve katkılar için Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyor; işbirliği ve uyum içerisinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Ziyaretleri ve bugüne kadar verdikleri kıymetli destek ve katkılar dolayısıyla Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yakutiye Kaymakamlığı 2025 Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz Aldığı üründen şikayetçi olanlar dikkat! Paranızı e-Devlet üzerinden tek tuşla geri alabilirsiniz
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 27 yaralı TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 3'ü ağır 27 yaralı
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 17:01:36. #7.11#
SON DAKİKA: Yakutiye Kaymakamlığı 2025 Faaliyetlerini Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.