Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş'e Veda (2)

Yalçın Menteş'e Veda (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAOyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Yalçın Menteş'e Veda (2), System.String[]
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA

Oyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.

12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi. 

Menteş,  Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:23 Kaynak: DHA

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