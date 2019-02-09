Yalçın Menteş'e Veda (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAOyuncu Yalçın Menteş için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul
DHA
Oyuncu Yalçın Menteş
için Kadıköy Haldun Taner
Sahnesi'nde tören düzenlendi.
12 gündür tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz perşembe akşamı hayatını kaybeden Menteş, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:23 Kaynak: DHA
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