Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti

Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti

22 dakika önce

Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti.

Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti, System.String[]
Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam hayatını kaybetti. Acı haberi Yalçın Menteş'in oğlu duyurdu.

Usta oyuncu Yalçın Menteş dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi gören usta oyuncu, yaşam mücadelesini kaybetti. Menteş'in ölüm haberini oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun!" diyerek duyurdu. Diyabetik olan ve aynı zamanda akciğer kanseri tedavisi gören Yalçın Menteş, 12 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:36 Kaynak: İHA

Yalçın Menteş, Menteş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti Son Dakika! Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi 11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 09:58:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]