Son Dakika Haberleri: Yalçın Menteş'in Ölümüne İlişkin Doktoru Açıklama Yaptı

Yalçın Menteş'in Ölümüne İlişkin Doktoru Açıklama Yaptı

15 dakika önce

Yalçın Menteş'in ölümüne ilişkin doktoru açıklama yaptıİSTANBUL - Hayatını kaybeden usta oyuncu Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama geldi.

Yalçın Menteş'in ölümüne ilişkin doktoru açıklama yaptı

İSTANBUL - Hayatını kaybeden usta oyuncu Yalçın Menteş'in doktorundan açıklama geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, Yalçın Menteş'in dün akşam saat 20: 40'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.
Usta oyuncu Yalçın Menteş, dün akşam saat 20: 40'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalçın Menteş'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tanju Ulufer, usta oyuncunun ölümüne ilişkin basın açıklaması yaptı. Dr. Tanju Ulufer yaptığı açıklamada: "Yalçın Menteş biliyorsunuz 10 gündür hastanemizin yoğun bakımında devamlı kontrol altındaydı. Akciğer kanseri üzerine ilave olmuş zatüre nedeniyle yoğun bakımımıza getirilmişti. Solunum güçlüğü mevcuttu. Geldiği günlerde kalp ve dolaşım sistemi normal şartlardaydı. Ancak son günlerde ortam daha da değişti. Birkaç kere solunum aygıtından kendi solunumuna ortam sağlama için müdahale edilse de bu mümkün olmadı tekrar cihazla solunumunun gerçekleştirdi. Dün tansiyondan düşme başladı, ritm bozuklukları başladı. Akşama doğru tansiyon 8'lere düşmeye başladı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 20: 40'ta kardiyojenik şokla maalesef kendisini kaybettik." dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:15 Kaynak: İHA

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