Yalçın: Trump ABD’yi en büyük korsan devlet yaptı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "???????ABD Başkanı Trump'ın korsanlık son hamleleri, Terörsüz Türkiye'nin ne kadar büyük ve isabetli bir karar olduğunu gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "kara korsanı" olarak nitelendirdiği ABD Başkanı Donald Trump'ın, devlet başkanı sıfatıyla adım attığı "korsanlık ummanı"nda yeni bir furya başlattığını ifade etti.

Trump'ın, korsanlığı bütün denizlerde Amerikan hakimiyetini sağlamak için kullandığını belirten Yalçın, "Bağımsız ve kişisel korsanlık, Trump trendinde devletlerarası korsanlığa evrilmiştir. ABD bundan böyle en büyük korsan devlettir." değerlendirmesini yaptı.

Yalçın, uluslararası hukuk normlarının fiilen ortadan kalktığına ve dünyanın çok tehlikeli bir sürece girdiğine işaret ederek, "Bundan sonra hiçbir ülkenin, bir başka ülkeye hak ihlali, egemenlik, insan hakları dayatması söz konusu olamayacaktır. Diplomasinin yerini, Trumplomasi almıştır. Uluslararası arenada geçerli motto, kadim halk tabiriyle 'gücü, gücü yetene'dir." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin korsanlığı, hukuk tanımazlığı karşısında BM suspus"

Hukuk dışı hakimiyet iddialarının artacağını, güvenlik ve hak ihlallerinin yaygınlaşacağını bildiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun, modern kara korsanı Donald Trump'ın emriyle esir alınarak ABD'ye götürülmesi, ülke halkının iradesine vurulmuş darbe olmuştur. ABD Başkanı Trump'ın korsanlık son hamleleri, Terörsüz Türkiye'nin ne kadar büyük ve isabetli bir karar olduğunu gözler önüne sermiştir."

"ABD'nin korsanlığı ve hukuk tanımazlığı" karşısında Birleşmiş Milletler'in (BM) "suspus" olduğunu ifade eden Yalçın, ABD'nin sıradaki hedeflerinin Küba ve Grönland olduğunu belirtti.

"ABD'nin gözüne kestirdiği yerlere çökme planları yüzünden NATO konsepti çökmüştür. NATO güvenlik mimarisi dağılmıştır." değerlendirmesini yapan Yalçın, "topyekün savaş tehlikesinin, hiç olmadığı kadar yakın olduğu"nu bildirdi.

Nükleer silaha sahip olmanın, bir ülke için varlık ve güvenlik garantisi haline geldiğini belirten Yalçın, Türkiye'nin de kendi nükleer programını başlatmasının elzem olduğunu ifade etti.

"Türkiye, kendi kendine yetebilen, kendi güvenliğini sağlayabilen ülke olmak zorunda"

Türkiye'nin yeni bir denge sistemi kurması, üçüncü bir yol bulması gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Türkiye, küresel ortamı kasıp kavuran eşkıya kanununa, harami düzenine karşı kendi kendine yetebilen, kendi güvenliğini sağlayabilen bir ülke olmak zorundadır. Bunun yolu, öncelikle iç barışın tesisinden, sonra da savunma sanayiinden genel ekonomiye kadar her alanda bağımsız ve güçlü bir konuma erişmekten geçmektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Türk milliyetçilerinin ferasetine, birlik ve beraberliğine şiddetle ihtiyacı olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Yerküreyi zulmetten kurtaracak ve ülkemizi aydınlığa çıkaracak kudret, Türk milliyetçiliği ülküsünün kucaklayıcı ve birleştirici felsefesinde mevcuttur. Siyasette bu ülküyü layıkıyla temsil eden yegane siyasi kuruluş, MHP'dir. MHP ve milliyetçi ülkücü hareket, maşeri vicdanın sesidir. MHP ve milliyetçi ülkücü hareket, milletimizin varlık refleksi, devletimizin beka garantisidir. Ancak Türk milliyetçileri, fitne ve tefrikadan bir an önce uzaklaşarak MHP'de toplanmalıdır."