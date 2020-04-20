Yalıhüyük Kaymakamı Kılınç, TOKİ inşaatın alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç ve Belediye Başkanı Hasan Koçer, TOKİ konut inşaatında incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yapımına başlanan 59 konut için çalışmalar aralıksız sürüyor.

TOKİ inşaatında çalışanlara maske de dağıtan Kaymakam Kılınç ve Başkan Koçer, şantiye yetkililerinden çalışmalarla hakkında bilgi aldı.



Koronavirüse rağmen TOKİ'de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaymakam Kılınç, "TOKİ konutlarının tamamlanması ile birlikte ilçemizde vatandaşlarımızın konut ihtiyacının büyük bir bölümüne cevap verilmiş olunacak. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Ayrıca çalışanlar virüse karşı tedbirli olmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulunduk." dedi.



Büyük gayretler sonucu TOKİ projesini ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Hasan Koçer de çalışmaların planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

Koçer, çalışmalarındaki gayretlerden dolayı çalışanlara teşekkür etti.

Konutların, koronovirüs nedeniyle malzeme temininde kısıtlamaların yaşanabileceğinden 2021 yılının başlarında tamamlanacağı öğrenildi.