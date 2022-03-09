Yalıhüyüklü çiftçilere nohut tohumu desteği - Son Dakika
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Yalıhüyüklü çiftçilere nohut tohumu desteği

09.03.2022 14:31
Yalıhüyüklü çiftçilere nohut tohumu desteği

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Baharlık Hububat ve Baklagil Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Yalıhüyüklü 20 çiftçiye 4 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Baharlık Hububat ve Baklagil Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Yalıhüyüklü 20 çiftçiye 4 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Yalıhüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü deposu önünde düzenlenen programa, Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer de katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Baharlık Hububat ve Baklagil Alanlarının Etkinleştirilmesi Projesi"nin yüzde 75 devlet destekli olduğunu, 4 ton sertifikalı nohut tohumunun yaklaşık 270 dekara ekileceğini söyledi.

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İbrahim Yazıcı, Yalıhüyük, Konya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalıhüyüklü çiftçilere nohut tohumu desteği - Son Dakika


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