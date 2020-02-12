Yalıköy'de heyelan riski - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalıköy'de heyelan riski - Son Dakika

Yalıköy'de heyelan riski

6 saat önce

Samsun-Ordu sahil yolundaki heyelan riski, sürücüleri ve yöre sakinlerini tedirgin ediyor.

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Samsun- Ordu sahil yolundaki heyelan riski, sürücüleri ve yöre sakinlerini tedirgin ediyor.


Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde asfalt yolda meydana gelen heyelan hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçen sürücüleri korkutuyor. Mahalle sakinlerinden Ercüment Karamustafa, "Buradaki sorunu başta Karayolları Bölge Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlara ilettik. Fakat gelen gelen giden yok. Asfaltın altından geçen su nedeniyle heyelanların olduğunu söyleyebilirim. Bizler oradan geçerken tedirgin oluyoruz. Yetkililerin biran önce gelip bu sorunu çözmelerini istiyoruz" dedi. - ORDU

Yalıköy, Samsun, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:48 Kaynak: İHA
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