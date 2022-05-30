Yalnız Kurt 19. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Yalnız Kurt 19. Bölüm Fragmanı

30.05.2022 09:43

18. Bölüm Özeti: Ahmet'in infazı için görevlendirilen Doğan, Ahmet'in karşısına çıkmıştır.

18. Bölüm Özeti:

Ahmet'in infazı için görevlendirilen Doğan, Ahmet'in karşısına çıkmıştır. Ahmet ise onun geleceğinden haberdar gibi onu beklemektedir. Ahmet ile yüz yüze gelen Doğan vicdanı ve kendisine verilen emir arasında sıkışıp kalmıştır. Zor bir karar onu beklemektedir.

Topal ise Çerkez'in evinde Enver ile Altay'ı bir arada görmüştür ve bu durumdan Halit'i haberdar eder. Halit infaz ettikleri bir Kadimçeri'nin evinde hem de bir emniyet mensubuyla birlikte ne işi olduğunun açıklamasını Altay'dan isteyecektir.

Kuzey Irak'ta ise ortalık iyice karışır. Nizam para peşinde, Dara ise Nizam'dan kurtulmanın derdindedir. Bu arada da Viking onları bir gölge gibi takip eder ve Nizam'ı almak için fırsat kollar.

Çerkez'in ve ailesinin haince katledilmesinden sonra Altay intikam hırsıyla dolar. Ama sakin olup adım adım hedefine ilerlemek zorundadır. Bu sebeple öncelikle halletmesi gereken bazı görevler vardır. Bu görevlerin başında Mira ile çıkacağı yolculuk gelmektedir.

Altay, Mira ile çıkacağı bu yolculukla ilgili bilmediği şey ise bu yolculukta Altay'ı bekleyen sürprizler olduğudur. Altay ve Mira yolculuklarının sonunda Topal ile karşılaşırlar. Bu karşılaşma Mira'yı oldukça tedirgin eder. Topal'ın Altay ve Mira'nın karşısına çıktığını öğrenen Halit'in ise Topal'a vereceği yeni bir görev vardır.

Vicdanı ve kendisine verilen emir arasında kalan Doğan ne yapacak? Ahmet'i öldürebilecek mi? Enver ile birlikte Çerkez'in evinde görünen Altay bu durumu Halit'e nasıl açıklayacak? Deşifre mi olacak, yoksa Halit'i ikna edebilecek mi? Kuzey Irak'ta Viking Nizam'ı ele geçirebilecek mi? Topal'a verilen yeni görev ne olacak? Mira ve Altay'ın çıkacağı yolculukta onları neler beklemektedir? Altay'ı bekleyen sürpriz nedir? Altay hedefine ulaşabilecek mi?

#YalnızKurt Cuma 20.00'de #atv 'de!

Oyuncular:

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın

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Kaynak: DailyMotion.com

Yalnız Kurt, Altay, İnfaz, Irak, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Yalnız Kurt 19. Bölüm Fragmanı - Son Dakika


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