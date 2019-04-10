Yalova Alanya'da Salıncağın Altında Kalarak Hayatını Kaybeden Küçük Merve, Yalova'da Toprağa Verildi

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde, restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz'ın cenazesi Yalova
'da toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesi Obagöl mevkisindeki bir restoran bahçesinde meydana geldi. Restoranın işletmecisi Eda ve Mehmet Yılmaz
çiftinin kızı 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, bahçede oynamaya başladı. Merve Ela Yılmaz'ın bahçede oynadığı salıncak, henüz bilinmeyen nedenle üzerine devrildi. Durumu fark eden baba Mehmet Yılmaz sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından Merve Ela Yılmaz'ı Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yolda kalbi duran ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Merve Ela Yılmaz, hayatını kaybetti.
YALOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde restoran bahçesinde oynadığı salıncağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Merve Ela Yılmaz'ın (5) cenazesi Yalova'da toprağa verildi.
Merve Ele Yılmaz'ın cenazesi, Alanya'dan memleketleri Yalova'ya getirildi. Küçük kız için Yalova Merkez
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede, baba Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merve Ela Yılmaz, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin tabutunu omuzlayan baba Mehmet Yılmaz'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Merve Ele Yılmaz, Yalova Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.