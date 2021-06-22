YALOVA'DA 13 GÜNDE 1662 METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI - Son Dakika

YALOVA'da, 'Marmara Denizi Koruma Eylem Plan' kapsamında bugün toplanan 40 metreküp ile birlikte 13 günde toplam 1662 metreküp müsilaj temizlenmiş oldu.

Marmara Denizi'nde şubat ayından itibaren görülmeye başlanan deniz salyası olarak bilinen müsilaj, Yalova'da kısa sürede etkili oldu. Kent merkezi ile feribot ve deniz otobüsü seferlerinin de yapıldığı Altınova kıyılarında da, müsilaj için tekne ve vidanjör kullanılarak, temizleme çalışması başlatıldı. 'Marmara Denizi Koruma Eylem Plan' kapsamında ki çalışmaları bugünde, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Topçular Feribot İskelesi'nde yoğunlaştı. Deniz süpürgeleri, atık kabul gemisi, ve vidanjörle yapılan müsilaj temizliğine, Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri de katılım sağladı.

Çalışmaların 13'ncü günü olan bugün, Taşköprü Beldesi sahilinde bugün yapılan çalışmalarda, deniz yüzeyinde bulunan 40 metreküp müsilaj toplanıp, burada bekletilen atık kabul gemisine konuldu. Böylece, il genelinde toplanan müsilaj miktarı 1662 metreküpe çıktı.