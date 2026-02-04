5 ayrı suçtan aranan firarinin saklandığı yer "pes" dedirtti

Yalova'da 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

24 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş 5 yıla kadar hapis cezası olan 22, 10 yıla kadar hapis cezası olan 1 ve 5 ayrı suçtan toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişi olmak üzere 24 firari hükümlü yakalandı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Yalova Valiliği olarak birinci önceliklerinin hemşehrilerinin huzur ve güvenliğini sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

TAVAN ARASINDAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI

Diğer yandan ifadeye yönelik aranan 40 şüpheli de kolluk kuvvetlerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında ise 5 ayrı suçtan aranması bulunan ve toplam 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin evinin tavan arasında bulunan gizli bölmede saklandığı sırada yakalanıp, gözaltına alındığı öğrenildi.

"SUÇA KARIŞMIŞ ŞAHISLARIN TOPLUMDA DOLAŞMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Vali Usta, evin çatı kısmındaki bölmede yakalanan bir kişinin görüntüsüne de yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda yakalama kararı bulunan, hiçbir şey olmamışçasına aramızda dolaşan suça karışmış şahısların toplum içinde serbestçe dolaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. İfadeye yönelik aranan 40 şahıs da yakalanmıştır. Yalova'nın deniziyle, yeşiliyle, doğal güzellikleriyle ve huzur dolu yaşamıyla anılması için çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu süreçte bizlere destek veren, duyarlılık gösteren Yalovalı hemşehrilerime ve canla başla çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum."