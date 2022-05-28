- Yalova'da atık yemekler sokak hayvanlarına mama, çiftçiler de gübre olacak

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde hayata geçirilecek sıfır atık projesi çerçevesinde kurulacak tesiste atık yemekler sokak hayvanları için mama, çiftçiler için ise organik gübre olacak.

Altınova Belediyesi ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle "Sıfırdan Başlıyoruz" adlı proje çerçevesinde Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi inşaatına başlandı. 35 bin kişinin çalıştığı tersaneler bölgesi nedeniyle yüksek miktarda atık yemek çıkan ilçede yapılan proje ile çiftçilerin yüzü gülerken sokak hayvanları için de gıda temini sağlanacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Bölgemizde çok ciddi yemek üretimimiz var. Onlardan çıkan artık yemeklerimiz var. O yemeklerden inşallah kendi ve köpeklerimiz için sokak hayvanlarımız için bir mama üretimine başlayacağız. Aynı zamanda Çiftçilerimiz ve park bahçelerimiz için kompost üretimi olacak" dedi.

Oral, projenin bölgede örneği bulunmadığını ifade etti.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Çağrı Gürol ise proje ile yemek fazlası ürünleri değerlendirmek istediklerini söyledi. Kasaplardan alınacak kemikleri mamanın gıda değerlerini artırmak için kullanacaklarını dile getiren Gürol, "Sokak hayvanlarına ve talep eden vatandaşlara mamaları vereceğiz. Tesiste yemek fazlası ürünleri toz haline getireceğiz. Paketlemede tane haline geliyor. Vakumlama makinasında da poşetleyeceğiz" dedi.

Gürol, organik gübre olan kompostu da yemek atıkları, çay posaları ve çim atıklarından üreteceklerini sözlerine ekledi.

İnşaat mühendisi Ali Ata de tesisin 180 metrekare kapalı alana sahip olacağını kaydetti. Ata, tesisin ofis, kompost ve mama üretim bölümlerinden oluşacağını anlattı.