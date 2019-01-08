Yalova'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.



Tersaneler bölgesi açıklarında deniz üzerinde bir cesedin olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.



Olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi karaya çıkardı.



Yapılan incelemede cesedin Gençağa Korkmaz'a (49) ait olduğu belirlendi.



Korkmaz'ın, bir bakım-tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı, geminin sabah saatlerinde Altınova'daki tersaneden çıkış yaptığı öğrenildi.



Deniz polisi, gemiye giderek mürettebattın ifadesine başvururken, Korkmaz'ın cesedi de Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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