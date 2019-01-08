Son Dakika Haberleri: Yalova'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Yalova'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

1 saat önce

Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Yalova'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
Yalova'nın Altınova ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Tersaneler bölgesi açıklarında deniz üzerinde bir cesedin olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi karaya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin Gençağa Korkmaz'a (49) ait olduğu belirlendi.

Korkmaz'ın, bir bakım-tarama gemisinde aşçı olarak çalıştığı, geminin sabah saatlerinde Altınova'daki tersaneden çıkış yaptığı öğrenildi.

Deniz polisi, gemiye giderek mürettebattın ifadesine başvururken, Korkmaz'ın cesedi de Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Altınova, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor İbrahim Kalın ve John Bolton'ın Fotoğrafları Olay Oldu

Sosyal Medya Kullanıcıları "Naylon Yerine Bez Torba Satılsın" Kampanyası Başlattı Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:06:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]