Yalova'da depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş - Son Dakika

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler depremin 21. yıldönümünde Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği tarafından gerçekleştirilen, "Sessiz Yürüyüş" ile anıldı. Burada konuşan MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, "Bir afet anında bir can kurtarmak için ne olur afet temel eğitimini alın" dedi.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde Yalova'da resmi rakamlara göre 17 bin 480 vatandaş hayatını kaybederken, 23 bin 781 kişi yaralandı. Depremin ardından 21 yıl geçmesine rağmen acılar halen ilk günkü gibi taze. Depremin 21. yıldönümünde hayatını kaybedenler düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda MAG-DER üyeleri de 14 yıldır devam ettirdikleri, "Sessiz Yürüyüşü" bu yılda gerçekleştirdi. Gazipaşa Caddesi üzerinde toplanan MAG'lar, Deprem Anıtı'na kadar sessiz bir şekilde yürüdüler. Burada bir açıklama yapan MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, vatandaşları afet eğitimi almaya davet etti. Karaçam konuşmasında, "17 Ağustos Marmara Depremi öncesi ile bir kıyaslama yapmak gerekirse toplumda bir hayli gelişme var. Ama bu yeterli değil. 14 yıldır sürdürülen bu sessiz yürüyüşün altında dahi halkı depreme karşı bilinçlendirmek yatıyor. Depremin ayak seslerini artık duyuyoruz uzmanlar bu konuda açıklama yapıyor. Biz vatandaşımız buna hazır olsun diye uğraşıyoruz. Vatandaşlarımızdan afet temel eğitimleri ve arama-kurtarma eğitimlerini almalarını istiyoruz. Bir can kurtarmak için bu eğitimleri alın" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan arama kurtarma köpeği, "Gece" de vatandaşların ilgisini çekti. Vatandaşlar eğitimcisi ile birlikte yürüyüşe katılan köpekle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - YALOVA