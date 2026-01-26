Yalova\'da Dünya Gümrük Günü Kutlandı

Yalova Gümrük Müdürü tarafından 26 Ocak Dünya Gümrük Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Yalova Gümrük Müdürü Ali İhsan Bilgetürk, "Ülkemizin de kurucu üyelerinden biri olduğu ve 184 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü'nün ilk toplantısını yaptığı 26 Ocak günü, üye ülkelerde ve Dünya Gümrük Örgütü merkezinde Dünya Gümrük Günü olarak kutlanmaktadır. Bizler güçlü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye için; ortak akla ve paydaşlarla etkin iş birliklerine dayalı sürdürülebilir politika ve uygulamalar ile ulusal ticareti ve uluslararası ticaret ilişkilerini yönetmek; sürdürülebilir ihracat artışı sağlayarak küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak, gümrük süreçlerini daha hızlı, kolay, etkin ve izlenir hale getirmek Vizyon'u ile çalışan Ticaret Bakanlığıyız. Gümrük idareleri; ülkeler arasındaki ticareti düzenlerken aynı zamanda Milli Güvenlik, vergi gelirlerinin sağlanması ve Kaçakçılıkla mücadele ederek yasadışı ticaretin önlenmesi gibi önemli görevler üstlenmektedir" dedi.

Yalova Gümrük Müdürlüğü hakkında bilgi veren Bilgetürk, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız 1994/568 onayı ile kurulmuş A sınıfı bir gümrük idaresi olarak denetiminde; 4 adet A tipi Genel Antrepo, 5 Adet C tipi Özel Antrepo, 3 Adet geçici depolama yeri bulunmaktadır. İlimizdeki Aksa - Akkim - LCW - Setur gibi büyük işletmeler ve içinde faal 33 adet tersanenin bulunduğu Altınova Tersaneler Bölgesi, çiçek ihracat ve ithalatı yapan firmalarımız, gümrük işlemleri olarak hep Müdürlüğümüz sorumluluk alanı içindedir. Müdürlüğümüz gözetim ve denetiminde Fransa'nın Sete limanına Yalova Ro-Ro Limanından haftanın 6 günü 7 sefer düzenlenmektedir. Yalova İthalatımız 2025 yılında yüzde 10,4 artışla 2 milyar 250 milyon 697 bin dolardan 2 milyar 486 milyon 248 bin dolar olmuş. 2025 yılında İhracatımız ise yüzde 24,4 artış ile 2 milyar 96 milyon 334 bin dolardan, 2 milyar 608 milyon 396 bin dolar olmuş ve toplam dış ticaret hacmimiz yüzde 17,2 artışla 4 milyar 347 milyon 31 bin dolardan 5 milyar 94 milyon 644 bin dolara çıkmış ve Yalova dış ticarette fazla veren iller arasında yer almış, dış ticaret açığının azalmasına doğrudan katkı sağlamıştır. Ayrıca, 2025 yılında gelen - giden gemi sayısı 2 bin 425'e, gelen - giden TIR sayısı 108 bin 488'e; gelen - giden yolcu sayısı 2 bin 267'ye çıkmıştır. 24 Eylül.2024 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde Otomobil ithalatı da başlamış ve sahamıza 2025'te 49884 Binek Otomobil gelmiştir." - YALOVA