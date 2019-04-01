Son Dakika Haberleri: Yalova'da Halkın %21'i Sandığa Gitmedi

Yalova'da Halkın %21'i Sandığa Gitmedi

1 saat önce

Yalova'da belediye başkanlığını, kullanılan 65 bin 34 oydan geçerli sayılan 62 bin 714 oyun 28 bin 796'sını alan CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Vefa Salman kazandı.

Yalova'da Halkın %21'i Sandığa Gitmedi, System.String[]
Yalova'da belediye başkanlığını, kullanılan 65 bin 34 oydan geçerli sayılan 62 bin 714 oyun 28 bin 796'sını alan CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Vefa Salman kazandı. Seçimde 17 bin 930 kişi, yani %21.6 ise sandığa gitmedi.

31 Mart yerel seçimi tamamlandı. Seçimde çok ilginç sonuçlar da ortaya çıktı. En fazla merak edilen yer ise Yalova merkez oldu. AK Parti ve CHP adayları arasında geçen yarışı 28 bin 796 oyla kullanılan oyların 45.92'sini alan CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Vefa Salman kazandı. AK Parti adayı Yusuf Ziya Öztabak ise 28 bin 183 (%44.94) oy aldı. Seçimde sürpriz yapması beklenen bir diğer isim olan DP adayı Rıdvan Acar ise 3 bin 683 oy alabildi.

İlçelerde de seçim sonuçları netleşti. Buna göre Çiftlikköy'de AK Parti adayı Ali Murat Silpagar, Altınova'da AK Parti adayı Metin Oral, Çınarcık'ta AK Parti Adayı Numan Soyer, Termal'de AK Parti adayı Sinan Acar, Armutlu'da MHP adayı Mustafa Tokat, Kadıköy'de Ak Parti adayı Mehmet Şahin, Tavşanlı'da Saadet Partisi adayı Mücahit Kaçar, Subaşı'da CHP adayı Turan Canbay, Kaytazdere'de CHP adayı Ali Kangal, Teşvikiye'de MHP adayı Mustafa Nurten, Koru'da CHP adayı Kamil Yaman, Esenköy'de MHP adayı Mehmet Temel, Taşköprü'de Demokrat Parti adayı İsmail Aslan seçimi kazandı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:34 Kaynak: İHA

AK Parti, Vefa Salman, Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova, Politika
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