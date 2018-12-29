Son Dakika Haberleri: Yalova'da Kapkaç Zanlısı Çaldığı Telefonu Kurcalarken Görüntülendi

Yalova'da Kapkaç Zanlısı Çaldığı Telefonu Kurcalarken Görüntülendi

58 dakika önce

Yalova'da kapkaç zanlısı çaldığı telefonu kurcalarken görüntülendiYALOVA'nın Çiftlikköy İlçesi'nde bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu zanlı, bir gün aradan sonra yakalandı.

Yalova'da kapkaç zanlısı çaldığı telefonu kurcalarken görüntülendi

YALOVA'nın Çiftlikköy İlçesi'nde bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu zanlı, bir gün aradan sonra yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan zanlı, olaydan sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonunu kurcalarken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, Suriye uyruklu S.E. (24), Barbaros Bulvarı'nda elinde telefonuyla yürüyen D.K. isimli kadının akıllı cep telefonunu çalarak hızla kaçtı. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyon ile Suriyeli S.E.?yi aynı bulvarda yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Telefon, polis tarafından tekrar sahibine teslim edildi.

Öte yandan zanlının kaçışı ve telefonu çaldıktan sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonu kurcalaması an be an hem güvenlik kameralarında hem de dolmuştaki kameralar tarafından görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:02 Kaynak: DHA

Çiftlikköy, Suriye, Yalova, 3. Sayfa
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