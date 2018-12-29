Yalova
'da kapkaç zanlısı çaldığı telefonu kurcalarken görüntülendi
YALOVA'nın Çiftlikköy
İlçesi'nde bir kadının cep telefonunu çalan Suriye
uyruklu zanlı, bir gün aradan sonra yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan zanlı, olaydan sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonunu kurcalarken görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, Suriye uyruklu S.E. (24), Barbaros Bulvarı
'nda elinde telefonuyla yürüyen D.K. isimli kadının akıllı cep telefonunu çalarak hızla kaçtı. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyon ile Suriyeli S.E.?yi aynı bulvarda yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.
Telefon, polis tarafından tekrar sahibine teslim edildi.
Öte yandan zanlının kaçışı ve telefonu çaldıktan sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonu kurcalaması an be an hem güvenlik kameralarında hem de dolmuştaki kameralar tarafından görüntülendi.