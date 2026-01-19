Yalova\'da Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

YALOVA'da yoğun kar yağışı nedeniyle Delmece Yaylası'nda mahsur kalan 1'i çocuk 5 kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından 6 saatte kurtarıldı.
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası'na gezmeye giden 1'i çocuk 5 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 5 kişi, 6 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
