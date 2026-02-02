Yalova'da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı - Son Dakika
02.02.2026 12:17
Yalova'da yarıyıl tatili sonrası ilk ders programına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Bu sevgi bizi bir arada tutar, devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar. Ben inanıyorum ki sizler hiçbir zaman bayrağımızı yere düşürmeyecek, hep onu ayakta tutacaksınız." dedi.

Yalova'daki okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Merkeze bağlı Samanlı köyündeki Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene katılan Bakan Yardımcısı Yelkenci, bağımsızlığın sembolü şanlı Türk bayrağına karşı geçen günlerde bir saldırı yapıldığını anımsattı.

Bundan dolayı bu dönemin başlangıcını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla bayrak sevgisini işleyecek şekilde belirlediklerini vurgulayan Yelkenci, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda en büyük vurguyu bayrak sevgisi olarak belirttiğini dile getirdi.

Yelkenci, bayrağın özgürlük sembolü olduğunu anlatarak, "Bu sevgi bizi bir arada tutar, devletimizi kıyamete kadar ayakta tutar. Ben inanıyorum ki sizler hiçbir zaman bayrağımızı yere düşürmeyecek, hep onu ayakta tutacaksınız." ifadelerini kullandı.

Vali Ahmet Hamdi Usta ise kenti eğitimde daha iyi seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Pazartesi günleri bir okulda bayrak törenine katılacaklarını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bayrak sadece bir bez parçasından ibaret değil. Bayrak, bir ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve sembolü. Bazen biz de sahip olduğumuz şeylerin kıymetini varlığında bilemiyoruz, kaybettiğimizde anlıyoruz. Maalesef son zamanlarda bayrağımız üzerinden birliğimize, bütünlüğümüze saldırılar oldu. Bayrağımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir."

Konuşmaların ardından öğretmenlerle bir araya gelen protokol, daha sonra sınıflara geçerek öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

Ömer Faruk Yelkenci, Güvenlik, Yalova, Kültür, Güncel, Son Dakika

