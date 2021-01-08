Yalova'da sandalla açıldığı denizde kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinden sandalla denize açıldıktan sonra kaybolan Ümit Çakmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sabah saatlerinde yeniden bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ve AFAD ekipleri, deniz yüzeyi ve su altında çalışmalarını sürdürüyor.

Dalgıçların "su altı scooter" ve "rov" cihazıyla yürüttüğü çalışmaya, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de havadan destek sağlıyor.

Çakmak'ın eşi Kardelen Çakmak ve ailesinin ümitli bekleyişi sürüyor.

5 Ocak gecesi arkadaşları E.Ü. ve S.B. ile Çiftlikköy ilçesinde sahile giden Ümit Çakmak (29), başkasına ait bir sandalla denize açılmış, kendisinden haber alamayan arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.