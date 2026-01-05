Yalova\'da DEAŞ operasyonunda tutuklu sayısı 56\'ya çıktı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmada gözaltına alınan 73 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

43 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Önceki operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sının tutuklanmasıyla dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi.