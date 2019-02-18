Yalova'da Yanan Evi Öğrenciler Onaracak

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"Camide Siyaset Yaptı" Denen AK Partili Aday, Eleştirilere Yanıt Verdi: Rutin Toplantı

2008 Yılından İtibaren Herhangi Bir İşlem Yapılmayan Hesaplar, 15 Haziran'da Zaman Aşımına Uğrayacak

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız