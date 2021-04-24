Yalova'daki davulculardan renkli sahur manzaraları - Son Dakika

Yalova'da mani eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura uyandıran davulcuların ilginç görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

"No Context Yalova" adlı sosyal medya hesabından yapılan çağrıyla ilginç Ramazan davulcusu videoları istendi. Sosyal medya hesabına çok sayıda video geldi. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde çekilen görüntüde, otomobil tarafından römorkla çekilen kayığa binen gençler, davul çaldı maniler söyledi. Beldeyi bu şekilde dolaşan gençler, vatandaşları sahura uyandırdı.

Kirazlı köyünde çekilenden görüntülerde ise gençler, davul eşliğinde asker gibi uygun adımda yürüdü.

Kadıköy beldesinde çekilen görüntüde ise davulcular otomobille gezerek vatandaşları sahura uyandırdı. Gençlerden birisi araç bagajına davul çalındı. Diğer arkadaşları ise otomobil cam ve kapılarından dışarı sarkarak maniler okudu.

Yalova merkezde de çekilen diğer görüntüler de sosyal medyada ilgi gördü.