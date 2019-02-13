Son Dakika Haberleri: Yalova Fuhuştan Gözaltına Alınan 11 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi

Yalova Fuhuştan Gözaltına Alınan 11 Yabancı Uyruklu Kadın Sınır Dışı Edildi

7 saat önce

Fuhuştan gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildiYALOVA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu fuhuş ve fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik operasyon yaptı.

Fuhuştan gözaltına alınan 11 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu fuhuş ve fuhşa aracılık ve yer temin edenlere yönelik operasyon yaptı. Fuhuşa aracılk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, fuhuş yaptıkları belirlenen 11 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.

Altınova ve Çiftlikköy İlçeleri'ndeki 3 gazino ve disko ile 2 otele jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 8 şüpheli ile birlikte fuhuş yaptıkları tespit edilen 11 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 26 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli ve 11 yabancı uyruklu kadın yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 11 yabancı uyruklu kadın ise sınırdışı edildi.

Görüntü Bilgisi:

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-Gözaltındaki şahısların görüntüsü

Haber/ Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

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