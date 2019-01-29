Son Dakika Haberleri: Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Vardiya Zabitinin Nişanlısı Tabutun Başından Ayrılmadı

Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Vardiya Zabitinin Nişanlısı Tabutun Başından Ayrılmadı

35 dakika önce

Kerç Boğazı'nda ölen vardiya zabitinin nişanlısı tabutun başından ayrılmadıKerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya katibi Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Yalova Kerç Boğazı'nda Ölen Vardiya Zabitinin Nişanlısı Tabutun Başından Ayrılmadı, System.String[]
Kerç Boğazı'nda ölen vardiya zabitinin nişanlısı tabutun başından ayrılmadı

Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında ölen vardiya katibi Yüce Karanki (33), memleketi Yalova'da toprağa verildi. Düzenlenen cenaze töreninde Karanki'nin nişanlısı Zeynep Elmalı, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı 'Maestro' ve 'Candy' gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında çıkan yangın sonucu burada ölen Türk mürettebattan biri olan Yüce Karanki için memleketi Yalova'da bir cenaze töreni düzenlendi. Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen törende baba Necmi Karanki, anne Hatice Karanki, kardeşi Simge Karanki ve nişanlısı Zeynep Elmalı taziyeleri kabul etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan acılı anne Hatice Karanki, dava açılıp açılmayacağı yönündeki soruya 'Dimdik ayaktayız. Ona biz karar vereceğiz. Ona ailesi karar verecek. Şu anda acımızı yaşıyoruz. Önce ilahi adalet yerini bulacak. Sonra da cumhuriyetin adaleti, hepsi yerini bulacak. Şimdi acımızı yaşıyoruz' dedi.

Yalova Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yüce Karanki'nin cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Karanki, Yalova Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Törene Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak ile çok sayıda kişi katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:39 Kaynak: DHA

Elmalı, Yalova, Güncel
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