Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu - Son Dakika
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Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu

20.05.2022 22:11

Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet, hırsızlık ve evrakta sahtecilik operasyonunda 1'i memur 5 kişi gözaltına alındı.

Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu

YALOVA - Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet, hırsızlık ve evrakta sahtecilik operasyonunda 1'i memur 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken şüphelilerin milyonlarca liralık vurgun yaptığı değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen farklı bir operasyonun teknik takibi sırasında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Memur M.İ. ile Yalova'nın Armutlu İlçesine bağlı Selimiye köyünden H.O'nun usulsüzlük yaptığı belirlendi. Tespit üzerine şüphelilere yönelik yürütülen üç aylık fiziki ve teknik inceleme sonucu suçun yaklaşık 10 kez işlendiği belirlendi.

Tonajlar eksik yazılıyor, kalan odun fırıncılara satılıyor

Jandarma tarafından yapılan çalışmada Armutlu İlçesine bağlı Hayriye ve Selimiye köyleri arasında bulunan ormanlık alanda izin verilen ağaç kesimlerinin 20 tonluk kamyonlarla yapılırken evraklara 16 ton yazıldığı belirlendi. Her kamyon başı kalan 4 tonun ise fırıncılara satıldığı ileri sürüldü. Ekipler dönem boyunca, milyonlarca liralık alım satım olabileceği üzerinde duruyor.

Kesimi yasak ürün yerine, evraklara çalı yazılmış

Şüphelilerin ayrıca kesimi yasak ürünlerle ilgili de usulsüzlük yaptığı belirlendi. Aranjmanlarda kullanılan Kocayemiş adı bitkinin İstanbul'da çiçek dükkanı bulunan G.Y. tarafından orman memuru M.İ.'ye pay verilerek toplandığı takip sonucunda ortaya çıktı. Evraklarda Kocayemiş yerine değeri olmayan süpürge çalısının kayıtlara geçildiği öğrenildi.

3 kişi tutuklandı

3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından olayla ilgili 3 ilden 5 kişi gözaltına alındı. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlılardan memur M.İ., H.O ve çiçekçi G.Y. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler M.Y. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu
Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu
Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu
Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Yalova merkezli 3 ilde rüşvet, hırsızlık ve resmi evrakta sahtecilik operasyonu - Son Dakika


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