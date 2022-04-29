Yalova Valisi Muammer Erol emniyet kemeri denetiminde - Son Dakika

Yalova Valisi Muammer Erol, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekiplerinin emniyet kemeri denetimine katıldı.

Kent Meydanı'nda polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamayı takip eden Vali Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile durdurulan araçların yanına gitti.

Ekiplerin kemer ve kontrol yaptığı araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Vali Erol, trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemine değindi.

Araçlardaki çocuklardan hatalı hallerde anne veya babalarını uyarmalarını isteyen Erol, bastırılan broşürleri sürücülere, şapka ve düdükleri ise miniklere verdi.