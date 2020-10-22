Yalovaspor'da Teknik Direktör Aytaç Yaka ile yollar ayrıldı

Misli.com 3. Lig 3. Grup temsilcisi Yalovaspor'da Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçının ardından flaş ayrılık yaşandı. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yeşil-kırmızılı ekiple şampiyonluk yaşayan genç teknik adam Aytaç Yaka'nın istifası yönetim tarafından kabul edildi.

9 yıl aranın ardından yeniden profesyonel liglere dönen Yalovaspor sezona 6-2'lik Çatalca mağlubiyeti ile başlarken geride kalan 5 haftada Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Aytaç Yaka yönetiminde 3 yenilgi ve 2 beraberlik almıştı.

Yeşil-kırmızılı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Turunda Halide Edip Adıvarspor'u penaltı atışları sonrasında 6-4 yenmiş ve 2. Turda Sultanbeyli Belediyespor ile eşleşmişti. Yalovaspor dün oynadığı kupa maçında İstanbullu rakibine 1-0 mağlup olup elenmişti.

Mağlubiyetin ardından yönetime istifasını sunan genç teknik adamın bu isteğini kabul edildi. Aytaç Yaka yönetiminde Yalovaspor bu sezon 5'i lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 7 maça çıkarken 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Ayrılık sonrasında Yalovaspor'dan, "Şampiyon hocamız Aytaç Yaka ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. - YALOVA