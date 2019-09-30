Son Dakika Haberleri: Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü

1 saat önce

Çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınan iş insanı Gürbüz Candemir, yamaç paraşütü sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle yere çakılarak feci şekilde can erdi.

Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarım aletleri üretim fabrikaları sahibi, iş insanı Gürbüz Candemir (63), yamaç paraşütü yaparken, uçuş sırasında paraşütünün kapanması nedeniyle düşerek, hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÜ KAPANDI, YERE ÇAKILDI

Ödemiş Sanayi Sitesi'ndeki çeşitli tarım aletleri üreten fabrikaların sahibi olan ve yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü sporu yapan Gürbüz Candemir, dün sabah saatlerinde Bozdağ Yaylası'ndan yamaç paraşütüyle havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra paraşütü kapanan Candemir, yere çakıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu tespit ettiği Candemir'i, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Candemir, daha sonra İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz iş insanı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇİFTÇİLERİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK YENİ ALETLER GELİŞTİRİYORDU

Candemir'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ödemiş Sanayi Sitesi'nde, kendisine ait fabrikalarda tarım aletleri üretimi yapan Candemir, çiftçilerin işlerini kolaylaştıracak yeni aletler geliştirmesiyle tanınıyordu.

Ödemiş, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı 4 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar Melih Gökçek, Altunizade'deki kuyruktan İmamoğlu'nu sorumlu tuttu: Ders olsun inşallah

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 12:56:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni aletler geliştiren iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]