Yamaçtepe'ye 4 bin 500 metrekarelik yeni park - Son Dakika

Yamaçtepe'ye 4 bin 500 metrekarelik yeni park

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Yamaçtepe Mahallesine 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen parkın çalışmalarını inceledi. Tahmazoğlu, "Yamaçtepe Mahallemiz şehrimizin en geniş ve en modern mahallelerinden birisi olacak" dedi.

Yamaçtepe Mahallesi'ne inşa edilen yeni park çalışmalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Yamaçtepe Mahallesine, Şahinbey Belediyesi tarafından 4 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan parkta incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe'nin şehrin en gözde yerlerinden birisi olacağını söyledi.

"Yamaçtepe modern mahallelerden biri olacak"

Yamaçtepe Mahallesi'nde park ve sosyal donatı alanları için çalışmaların devam ettiğini belirten Mehmet Tahmazoğlu, "Yamaçtepe Mahallemiz şehrimizin en geniş ve en modern mahallelerinden birisi olacak. Burada yol açma ve imar çalışmalarımızı tamamlamıştık. İlk konut inşaatını da Şahinbey Belediyesi olarak biz yaptık. Konutlarımızın yanı başında yaptığımız park için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Onun yanında ticari alanlarımız var. Market fırın kasap gibi ihtiyaç duyulan sosyal donatılar olacak. Ayrıca yine sosyal donatıların yanında cami inşaatımız başladı ve devam ediyor. İnsanlarımızın burada yaşayabilmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi yapıyoruz. Buranın şehrin en güzel yerlerinden biri olacağına inanıyorum onun içinde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.