Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu - Son Dakika

Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak Dünya Barış Parkı'na salıncak isteyen 12 yaşındaki Yaman Deniz'in isteğini kırmadı.

Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu, System.String[]

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşarak Dünya Barış Parkı'na salıncak isteyen 12 yaşındaki Yaman Deniz'in isteğini kırmadı. Ekipler Yaman'ın istediği salıncağı parka kurarken, Yaman da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a çocuklara gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür etti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir talep geldi. 12 yaşındaki Yaman Dünya Barış Parkı'nda yer alan ve ekipler tarafından düzenleme sebebiyle farklı bir bölgeye kaldırılan salıncağın yeniden aynı yerine konulmasını istedi. Sadece o salıncakta ayaklarının yere değmediğini söyleyen Yaman, kendisi ve arkadaşları için o bölgede yer alan ve kaldırılan salıncağın tekrar aynı bölgeye konulmasını talep etti. Başkan Akpolat da Yaman'ın bu isteğini göz ardı etmeyerek ekiplere talimat verdi. Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye Yaman'ın istediği gibi yüksek bir salıncağı yeniden kurdu. Yaman da ekipler çalışma gerçekleştirirken parka davet edildi ve ekiplerin salıncağı kurma çalışmalarına bizzat şahit oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a isteğini geri çevirmediği için teşekkür eden Yaman Deniz, süreci şu şekilde anlattı. "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a parkımızda salıncak olmadığını dile getirdim. Sonra beni buraya çağırdılar ve istediğim salıncağı kuracaklarını söylediler. Şu anda işte o bölgedeyiz. Mesajıma döndükleri için çok şaşırdım, açıkçası beklemiyordum böyle bir şey. 25 bin takipçisinden beni seçti ben şaşırdım yani. Beşiktaş Belediyesi'ne ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a çok teşekkür ediyorum"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Yaman Deniz'in yeni salıncağına bindiği görüntüleri paylaştı ve duygularını şu sözlerle dile getirdi:  "Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Beşiktaş'taki çocuklarımızın dileklerini gerçekleştiriyor, hayatlarını güzelleştiriyoruz."


Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu
Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu
Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu

Beşiktaş Belediyesi, Sosyal Medya, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:00 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yaman, belediyeden istediği salıncağa kavuştu - Son Dakika

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