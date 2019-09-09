Son Dakika Haberleri: Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi
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Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi

48 dakika önce

Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildiİSTANBUL- Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle...

Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi, System.String[]

Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi

İSTANBUL- Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

Ömer Özdemir, Kadıköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
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