Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi
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Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildiİSTANBUL- Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle...
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: İHA
Yan bakma cinayeti zanlısı milli kick boksçu Berke Şahin mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL- Kadıköy'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve bir şüpheli "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcı, bir şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.
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