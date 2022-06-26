"Yan baktın" kavgasında kan aktı! Av tüfeğiyle vurulan 2 genç feci şekilde öldü - Son Dakika
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"Yan baktın" kavgasında kan aktı! Av tüfeğiyle vurulan 2 genç feci şekilde öldü

26.06.2022 07:48
"Yan baktın" kavgasında kan aktı! Av tüfeğiyle vurulan 2 genç feci şekilde öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında daha önceden sorun olduğu bilinen iki genç gündüz saatlerinde yan baktın sebebi ile tartıştı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşünce gençleri vatandaşlar ayırdı. Öte yandan gece saatlerinde aynı yerde tekrar buluşan gençler silahlı kavgaya karıştı. Kavga sonucu tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de daha önceden husumetli olan Bünyamin Davarcı (22), Ender Yıldırım (22), A.S. (23), ile karşı taraftan E.D. (28),E.D. (17), E.D.(19) ve A.C.Y.(16) gündüz saatlerinde yan baktın nedeniyle tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençleri mahalleliler ayırdı.

AYNI YERDE BULUŞUP KAVGA ETTİLER

Gece 01.30 sıralarında aynı yerde toplanan gençler, tekrar kavga etti. Kavga sırasında Bünyamin Davarcı ve Ender Yıldırım göğüslerinde av tüfeğiyle yaralandılar. Hemen arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Bünyamin Davarcı ile Ender Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada, A.S., E.D., E.D., E.D. ve A.C.Y. ile birlikte kavgada kullanılan av tüfeği de ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Ender Yıldırım, Mersin, Tarsus, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Yan baktın' kavgasında kan aktı! Av tüfeğiyle vurulan 2 genç feci şekilde öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yan baktın" kavgasında kan aktı! Av tüfeğiyle vurulan 2 genç feci şekilde öldü - Son Dakika
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