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Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı

02.11.2021 14:38
Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı

KASTAMONU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında binanın pencere camları patladı.

KASTAMONU'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangında binanın pencere camları patladı. Cam kırıklarının isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Akmescit Mahallesi'ndeki Çatlak Kapı Sokak'ta Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evde, bugün öğle saatlerinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle evin camları patladı. Bu sırada çevrede bulunan 3 kişi, cam kırıklarının isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı
Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı
Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı
Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı

Afganistan, Kastamonu, Akmescit, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yanan ahşap evin camları patladı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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