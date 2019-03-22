Son Dakika Haberleri: Yanan Aracına Hortumla Müdahale Etti

Yanan Aracına Hortumla Müdahale Etti

48 dakika önce

Adana'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanan Aracına Hortumla Müdahale Etti, System.String[]
Adana'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şakirpaşa Mahallesi'nde patlama sesi duyan ve park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada 01 ABV 966 plakalı otomobilin sahibi Hayrullah Döner, aracının yandığın görünce evinin bahçesindeki musluğa bağladığı hortumla yangına müdahale etti.

Döner, komşularının da yardımıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin kundaklanması ihtimali üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Olayın ardından otomobilde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

Otomobil sahibi Hayrullah Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde uyurken 'pat' diye bir ses duyunca damdan bir şey düştü sandım. Sonra babamların kalktığını fark ettim. Onlarda patlama sesine uyanmış. Herkes bu sese uyandı. Biz yangına müdahale etttik. Şurada bin metre ilerdeki itfaiye 45 dakikadır ortalıkta yok." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:24 Kaynak: AA

Adana, İtfaiye, Güncel
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