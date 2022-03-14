Yanan evden kurtarılan 3 yaşındaki Hasan, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 gün önce yangın çıkan evden ailesi ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Suriye uyruklu Hasan Her (3), hastanede hayatını kaybetti.

Barış Mahallesi 4688 Sokak'taki evde, cuma akşamı, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minik Hasan Her ile anne ve babasının evde olduğu belirlendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeridekileri de kurtarmaya çalıştı. Suriyeli çift, Hasan ile birlikte itfaiyecilerin çalışması sonucu evden çıktı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu tespit edilen Hasan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sırada yangın ise kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yoğun bakımda 3 gündür tedavi gören Hasan Her, doktorların tüm çabasına rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Hasan'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.